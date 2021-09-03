«أم القرى» تكشف تفاصيل تعديل جديد على نظام خدمة الأفراد

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة قرار مجلس الوزراء بتعديل الفقرة (د) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397هـ.

وبحسب صحيفة «أم القرى»، فإن تقرر تعديل الفقرة (د) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً».

وشملت المادة الثانية من القرار، ألا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بالتعيينات التي تمت قبل نفاذه.

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