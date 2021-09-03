«الأرصاد»: 11 مدينة «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن 11 مدينة سجلت الأعلى حرارة في المملكة اليوم.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الدمام سجلت 48.2 درجة، فيما سجلت القيصومة وحفر الباطن ورفحاء 46 درجة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الأحساء سجلت 45.5 درجة ونصف، فيما الرياض سجلت 45 درجة.

وأكد أن الخرج والمدينة المنورة قد سجلتا 44 درجة، مشيرًا إلى أن عرعر وسكاكا والقصيم سجلت 43 درجة.

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