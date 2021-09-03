أخبار السعودية.. 97.9% نسبة التعافي من كورونا..و 174 إصابة جديدة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021 منها: 97.9 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية، و 174 إصابة جديدة بكورونا و202 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

97.9 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية

اعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج تجاوز 69 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 97.9%.

الصحة: 174 إصابة جديدة بكورونا و202 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 544985 حالة.

إعلان عقوبة تصوير الطلاب والطالبات للمعلمين دون علمهم

أعلنت وزارة التعليم، العقوبة التي تنتظر الطلاب والطالبات في حال تصويرهم المعلمين والمعلمات دون علمهم، مشيرة إلى أنه سيتم إيقاف الطالب أو الطالبة عن الدراسة لمدة شهر.

11 خطوة و5 شروط للتسجيل في نظام نور برقم الهوية

حددت منصة نظام نور، آلية وطريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية، مشيرة إلى الشروط التسجيل.

بالفيديو.. إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 66 ألف زجاجة خمر للمملكة

​تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي ومنفذ البطحاء من إحباط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور، بلغت (66,312) زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة.

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في المنطقة الشرقية

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في المنطقة الشرقية بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 208 أيام 2025 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

المرور يوضح قيمة رسوم تغيير لوحات المركبات

حددت الإدارة العامة للمرور قيمة رسوم تغيير لوحات المركبات، مشيرة إلى رسوم إصدار رخص القيادة.

هل يمكن تغيير رقم الجوال عبر «توكلنا» من خارج المملكة؟.. التطبيق يوضح

أكد تطبيق «توكلنا»، أنه لا يمكن تغيير رقم الجوال على التطبيق من خارج المملكة، سواء للمواطن أو للمقيم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أنا في مصر، هل استطيع تغيير رقم الجوال في توكلنا؟».

المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ اللازم للحفاظ على أراضينا

أكدت المملكة العربية السعودية، لمجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها؛ وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

حساب المواطن: لا يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع إلى حساب المستفيد الرئيسي، مشيرًا إلى أنه تتم إضافة التابع من خلال البوابة الإلكترونية وليس التطبيق.

هيئة الزكاة تحدد شروط استثناء الأقارب من ضريبة العقار حال كونه هبة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأقارب المستثنين من تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، حال كونها هبة، مشترطة ألا تتجاوز ربع تركة الموصي.

«الصحة» تحدد مدة الاحتفاظ بالحليب الصناعي للرضع

بيّنت وزارة الصحة، مدة الاحتفاظ بالحليب الصناعي للرضع، مشيرة إلى أن المدة تصل في درجة حرارة الغرفة العادية من ساعة إلى ساعتين.

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