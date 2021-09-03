نشرة «عاجل».. المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ اللازم .. واعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جنوب السعودية

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل» عددًا من الأخبار المحلية والاقتصادية والدولية والرياضية الهامة، وأبرزها المملكة تؤكد لمجلس الأمن اتخاذها اللازم للحفاظ على أرضها وسلامة المواطنين والمقيمين، وولي العهد يشيد بتأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون، إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 66 ألف زجاجة خمر للمملكة، قوات التحالف تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جنوب المملكة، وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن منفذ حادثة الطعن في أوكلاند يدعم أفكار «داعش»، إصابة عطيف تفسد فرحة الأخضر بثلاثية فيتنام.. وأشعة لتحديد برنامج العلاج.

المملكة لمجلس الأمن: سنتخذ اللازم للحفاظ على أراضينا وسلامة المواطنين والمقيمين

أكدت المملكة لمجلس الأمن أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، بحسب ما ذكرته «الإخبارية».

وتعترض قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، هجمات متكررة تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأراضي السعودية كان آخرها اليوم، إذ أعلن التحالف، إن الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو جنوب المملكة.

ولي العهد: «منصة الرياض الطوعية» لتداول تأمينات الكربون جزء من دور المملكة الرائد في تحسين البيئة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم وبالتعاون مع مجموعة تداول السعودية عن نية تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون بذلك المنصة الرئيسة في المنطقة والوجهة الأساسية للشركات والقطاعات المختلفة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون أو المساهمة في ذلك من خلال شراء أو بيع أرصدة تعويض الكربون المكافئ عالية الجودة والتي تم التحقق والموافقة عليها.

بالفيديو.. إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 66 ألف زجاجة خمر للمملكة

​تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي ومنفذ البطحاء من إحباط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور، بلغت (66,312) زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة.

التحالف: الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو جنوب المملكة

قال تحالف دعم الشرعية باليمن، إن الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو جنوب المملكة.

رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفذ حادثة الطعن في أوكلاند يدعم أفكار «داعش»

وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، الهجوم على زوار إحدى الأسواق في مدينة أوكلاند، والذي خلّف ست إصابات، من بينهم ثلاث في حالة حرجة، بأنه هجوم إرهابي.

إصابة عطيف تفسد فرحة الأخضر بثلاثية فيتنام.. وأشعة لتحديد برنامج العلاج

أفسد عبدالله عطيف، متوسط ميدان المنتخب السعودي الأول، فرحة فوز الأخضر العريض على ضيفه فيتنام، في افتتاح مشوار الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعدما تكبَّد إصابة قوية على مستوى الركبة أجبرته على الخروج مبكرًا من ملعب مرسول بارك.

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