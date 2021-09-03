5 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض في المقدمة بـ55 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 55 إصابة جديدة، من إجمالي 174 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 31 حالة، والشرقية 19 حالة، والقصيم والمدينة المنورة 12 حالة لكل منها، جازان وعسير 11 حالة لكل منها، ونجران 7 حالات، وتبوك والجوف 4 حالات لكل منها، والحدود الشمالية وحائل 3 حالات لكل منها، والباحة حالتان فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و202 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت يوم الثلاثاء، عن إعطاء أكثر من 37 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كل مناطق المملكة.

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