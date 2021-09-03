إيقاف 29 شخصا لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 29 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 19 مواطنًا و10 مقيمين من الجنسيتين السودانية والهندية، لارتكابهم مخالفات رعي 1263 رأسًا من الإبل و1140 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بعدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في جميع مناطق المملكة.