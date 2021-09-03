خطوات تفعيل خدمة التحقق عبر السمات الحيوية في توكلنا

أوضح تطبيق «توكلنا» خطوات تفعيل خدمة التحقق عبر السمات الحيوية، التي تضمن حماية إضافية لمعلومات المستخدمين وبياناتهم على التطبيق. وأكد أنه بإمكان المستخدمين الاستفادة من خدمة التحقق من هوية المستخدم عبر السمات الحيوية عند فتح التطبيق باستخدام إحدى طرق الحماية الخاصة بالجوال، التي تشمل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه، والتعرف بالرقم السري.

ويمكن تفعيل الخدمة من خلال التوجه إلى «حسابي» في التطبيق، والضغط على زر «التحقق عبر استخدام السمات الحيوية»، للتفعيل أو الإلغاء.

وأشار «توكلنا» إلى أن الخدمة تعمل في حال خروج المستخدم من التطبيق وعودته مجددًا دون تسجيل الخروج.