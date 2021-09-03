فيلا سكنية في جدة تستخدمها عمالة ورشة حدادة

وأسفرت حملة أمس، الخميس، عن ضبط «فيلا سكنية» يمارس فيها نشاط أعمال «الحدادة» بطرق مخالفة. كما أغلقت فرق المتابعة أحد المطاعم المخالفة، بعد ضبط عملية نقل مواد غذائية مجهولة المصدر إليه. وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية، المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الميدانية تمكنت من ضبط ورشة حدادة استخدمت بعقد إيجار فيلا سكنية، مبينا أنه تم التحفظ على ما في الموقع وإغلاقه فورا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية عليه.
في السياق نفسه، أشار «الدقس» إلى أن فرق الرقابة تمكنت من رصد مطعم للمأكولات الآسيوية في أثناء تنزيل مواد غذائية مجهولة المصدر إليه من إحدى السيارات، حيث اتضح أنها محملة بكميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، قدرت بـ150 كيلو، وجرى إتلافها وإغلاق المطعم المخالف. وأكد م. الدقس استمرار الأمانة في تكثيف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية، وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، ومنعها جميع مظاهر التشوه البصري في المدينة.
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