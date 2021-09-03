10 أماكن يحظر الصيد فيها

وشملت الأماكن داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود الأماكن المصنفة تراثيا، وداخل حدود المناطق الرطبة إلى مسافة 2 كيلو متر منها، وداخل حدود المناطق المعلنة كمناطق محمية.
إضافة إلى داخل حدود جميع أراضي الغطاء النباتي، ومنطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود، والطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 كيلو متر منها، وحرم الشواطئ، والشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كيلو مترا.
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