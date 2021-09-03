- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم انطلاق مناورات النجم الساطع بمشاركة 21 دولة بينهم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انطلاق مناورات النجم الساطع بمشاركة 21 دولة بينهم السعودية
تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل المشترك
متابعات الخليج 365 - واس
انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية مناورات تمرين “النجم الساطع 2021” ، بمشاركة (21 دولة) من أبرزها (السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان ، قبرص، الأردن، باكستان) .
تبادل الخبرات:
ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار