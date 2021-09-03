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انطلاق مناورات النجم الساطع بمشاركة 21 دولة بينهم السعودية 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

انطلاق مناورات النجم الساطع بمشاركة 21 دولة بينهم السعودية 

تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل المشترك

متابعات الخليج 365 - واس

انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية مناورات تمرين “النجم الساطع 2021” ، بمشاركة (21 دولة) من أبرزها (السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان ، قبرص، الأردن، باكستان) .

تبادل الخبرات: 

ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.

انطلاق مناورات النجم الساطع بمشاركة 21 دولة بينهم السعودية  - متابعات الخليج 365 انطلاق مناورات النجم الساطع بمشاركة 21 دولة بينهم السعودية  - متابعات الخليج 365 انطلاق مناورات النجم الساطع بمشاركة 21 دولة بينهم السعودية  - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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