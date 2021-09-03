انطلاق مناورات النجم الساطع بمشاركة 21 دولة بينهم السعودية 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - واس

انطلقت في قاعدة محمد نجيب العسكرية مناورات تمرين “النجم الساطع 2021” ، بمشاركة (21 دولة) من أبرزها (السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان ، قبرص، الأردن، باكستان) .

تبادل الخبرات:

ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.



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