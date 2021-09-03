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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق يوم غد منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2021 – 2022م، بإقامة ست مباريات ضمن الجولة الأولى، ستكون جميعها في وقت واحد عند 3:00 مساءً.
ويواجه الزلفي على صالته بالزلفي نظيره الصفا، وسيلتقي المحيط مع الأهلي على صالة نادي النهضة بالدمام، فيما يستضيف الخليج على صالته بسيهات فريق السلام، وتحتضن صالة نادي الاتفاق بالدمام مباراة مضر مع الترجي، ويحل القارة ضيفاً على الوحدة بصالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وعلى صالة نادي هجر يتقابل العدالة مع النور حامل لقب نسخة 2019-2020.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 07:00 PMالدوري السعودي لكرة اليد ينطلق غداً بـ6 مواجهات
تنطلق يوم غد منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2021 – 2022م، بإقامة ست مباريات ضمن الجولة الأولى، ستكون جميعها في وقت واحد عند 3:00 مساءً.
ويواجه الزلفي على صالته بالزلفي نظيره الصفا، وسيلتقي المحيط مع الأهلي على صالة نادي النهضة بالدمام، فيما يستضيف الخليج على صالته بسيهات فريق السلام، وتحتضن صالة نادي الاتفاق بالدمام مباراة مضر مع الترجي، ويحل القارة ضيفاً على الوحدة بصالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وعلى صالة نادي هجر يتقابل العدالة مع النور حامل لقب نسخة 2019-2020.
، الدوري السعودي لكرة اليد ينطلق غداً بـ6 مواجهات ،
المصدر : الخليج 365
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