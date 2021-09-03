شكرا لقرائتكم خبر عن هلال القمر الصغير يظهر في سماء المملكة قبل شروق غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس غداً 4 سبتمبر 2021 هلال القمر الصغير المضاء بنسبة 9%على بعد 3 درجات فقط من عنقود النثرة بالأفق الشرقي، ويمكن رؤية حوالي 60 نجماً منها بواسطة المنظار على الرغم من أن العشرات أو نحو ذلك تكون ساطعة بشكل بارز.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "النثرة عنقود نجمي مفتوح ومن أقرب العناقيد النجمية للشمس، يبعد حوالي 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان، ويحتوي على ما يزيد قليلاً عن 1000 نجم ، منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي" .

وأضاف: "نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة ، فإن عنقود النثرة معروف منذ القِدَم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه سرباً من النحل.

وأوضح أبو زاهرة أنه بشكل عام رؤية النثرة ستكون تحديًا من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي، لذلك سيكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤيتها، وهي فرصة مثالية للتعرف على هذا العنقود النجمي في أعماق الفضاء.