شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد تفاعل المعتمرين مع «حمام الحرم» في صحن البيت العتيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -قتله يستوجب الفدية.. ونسله يعود الى حمام "غار حراء"

سجلت كاميرا "اليوم" مشهد التفاف المعتمرين والزوار حول التعداد الكبيرة من "حمام الحرم" التى تتواجد في صحن البيت العتيق.

في منظر يسر ناظريه ويعكس حالة من الانسجام والهدوء والسلام بين اعداد الحمام والزوار الذين يحاولون إطعامه الحبوب.

"قصة حمام الحرم"

حمام الحرم هو طائر جميل ، تجده محلقاً بجناحيه حول صحن البيت العتيق ، وفي ساحات المسجد الحرام وشوارع مكة المكرمة ، متزينا بريشه الرمادي المائل للزرقة أو الخضرة عند عنقه.

ويحظى "حمام الحرم " بمعاملة خاصة، إذ لا يجوز للمحرم أو غير المحرم قتله ، ويستوجب قتله الفدية، أي ذبح شاة، كما لا يجوز تنفيره أو تكسير بيضه بغرض طرده من المكان الذي يحط فيه.

أصل حمام الحرم وسلالته، يرجع إلى سلالة الحمام الذي وضع عشه في غار ثور أثناء هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة، ويمتاز بجمال شكله وألوانه، فهو يمتاز بالرقبة الطويلة والألوان المميزة التي تحيط برقبته، والعيون المرسومة، وهذه الأوصاف تختلف عن باقي أنواع الحمام والطيور الأخرى في العالم".

و جاء في بعض الوثائق التاريخية أن هناك وقفا عبارة عن مزرعة في "حوطة سدير" خصص لحمام الحرم، كما أن مواطناً خصص وقفاً في مكة المكرمة يعود ريعه لحمام الحرم المكي، والهدف من هذا الوقف إطعام الحمام ليبقى على قيد الحياة".