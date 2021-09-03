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شكرا لقرائتكم القبض على مواطنين تباهيا بتصوير وعل بعد ذبحه في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على مواطنين تباهيا بتصوير وعل بعد ذبحه في المدينة المنورة
عقوبة صيده هي غرامة تبلغ 60,000 ريال
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة المدينة المنورة عن ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري (وعل) بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره.
تفاصيل الواقعة:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة مهد الذهب بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي تمكّنت من تحديد هوية وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري (وعل) بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره، وهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية لدائرة النيابة العامة.
غرامة 60 ألف ريال:
وأوضح المقدم القحطاني أن عقوبة صيد الوعل هي غرامة تبلغ (60,000) ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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