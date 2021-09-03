قائمة الأماكن المحظور الصيد البري فيها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

تضمنت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية توضيحًا للأماكن التي يحظر فيها الصيد البري.

أماكن يحظر الصيد البري فيها

وبحسب هذه المادة فإنه يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية في الأماكن التالية:

داخل حدود الحرمين الشريفين.

داخل حدود المدن والقرى.

داخل حدود الأماكن المصنفة تراثيًا.

داخل حدود المناطق الرطبة وإلى مسافة كيلومترين منها.

داخل حدود كافة المناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز.

داخل حدود كافة أراضي الغطاء النباتي، إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة يصدرها المركز.

منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.

الطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة كيلومترين منها.

حرم الشاطئ.

الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة، وبعرض عشرين كيلو مترًا من حرم الشاطئ.

أي مواقع أخرى يحددها المركز.

يحظر استخدام أو تأجير المزارع، والاستراحات، والأملاك الخاصة للصيد.

يجب أن تكون الأماكن المسموح بالصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية، والمساجد، والمنشآت العامة والخاصة بمسافة لا تقل عن كيلومترين.

مواسم وأوقات الصيد البري

كما تنص المادة السادسة من اللائحة على حظر الصيد في غير الأوقات والتواريخ التي يحددها المركز، وحظر الصيد ليلًا، ويبدأ هذا الحظر خلال الفترة الواقعة قبل غروب الشمس بساعة واحدة إلى ما بعد شروقها بساعة واحدة وللمركز أن يقوم -عند الحاجة- بتحديث، وتعديل مواسم وأوقات الصيد، وإصدار القرارات اللازمة بذلك.

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