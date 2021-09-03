الرياض تسجل 55 حالة كورونا جديدة فقط والحالات الحرجة 803

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (202) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (533632) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2788) حالة من بينها (803) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (544985) حالة، توفي منهم (8565) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (174) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 55 ، منطقة مكة المكرمة 31، المنطقة الشرقية 19، منطقة القصيم 12، منطقة المدينة المنورة 12.

كما سجلت منطقتا جازان وعسير 11 حالة في كل منهما بينما سجلت نجران 7، تبوك 4، الجوف 4، الحدود الشمالية 3، حائل 3، فيما كانت أقل الإصابات في منطقة الباحة بواقع إصابتين فقط.



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