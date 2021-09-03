، الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف في مباراة فيتنام ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم تعرض الكابتن عبدالله عطيف لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي في مباراة فيتنام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.
وتعرض عطيف للإصابة في الشوط الأول خلال مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه "الأخضر" بثلاثية مقابلة هدف، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وغرد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة بالقول: "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي".
وستحرم هذه الإصابة متوسط ميدان الأخضر السعودي من المشاركة في مباراة المنتخب العماني يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات النهائية لمونديال قطر.
الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف في مباراة فيتنامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-03
أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم تعرض الكابتن عبدالله عطيف لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي في مباراة فيتنام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.
وتعرض عطيف للإصابة في الشوط الأول خلال مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه "الأخضر" بثلاثية مقابلة هدف، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وغرد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة بالقول: "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي".
وستحرم هذه الإصابة متوسط ميدان الأخضر السعودي من المشاركة في مباراة المنتخب العماني يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات النهائية لمونديال قطر.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
04:42 PM
أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم تعرض الكابتن عبدالله عطيف لإصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي في مباراة فيتنام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.
وتعرض عطيف للإصابة في الشوط الأول خلال مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام ولم يتمكن من استكمال اللقاء الذي كسبه "الأخضر" بثلاثية مقابلة هدف، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وغرد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة بالقول: "أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالله عطيف بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي".
وستحرم هذه الإصابة متوسط ميدان الأخضر السعودي من المشاركة في مباراة المنتخب العماني يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات النهائية لمونديال قطر.
، الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف في مباراة فيتنام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن طبيعة إصابة عبدالله عطيف في مباراة فيتنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.