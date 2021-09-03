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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل العدّاء السعودي علي النخلي لنهائي سباق 200م بعد أن حل رابعاً في مجموعته ضمن التصفيات الأولية بزمن 23.35 ثانية في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب البارالمبية.
ويشارك العدّاء علي النخلي غداً السبت في النهائي عند الـ 04:27 صباحاً في التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
"النخلي" يتأهل لنهائي سباق 200م في الألعاب البارالمبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-03
تأهل العدّاء السعودي علي النخلي لنهائي سباق 200م بعد أن حل رابعاً في مجموعته ضمن التصفيات الأولية بزمن 23.35 ثانية في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب البارالمبية.
ويشارك العدّاء علي النخلي غداً السبت في النهائي عند الـ 04:27 صباحاً في التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
04:21 PM
تأهل العدّاء السعودي علي النخلي لنهائي سباق 200م بعد أن حل رابعاً في مجموعته ضمن التصفيات الأولية بزمن 23.35 ثانية في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب البارالمبية.
ويشارك العدّاء علي النخلي غداً السبت في النهائي عند الـ 04:27 صباحاً في التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
، "النخلي" يتأهل لنهائي سباق 200م في الألعاب البارالمبية ،
المصدر : الخليج 365
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