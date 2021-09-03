، 2541 مطية شاركت في أشواط الحقايق لمهرجان ولي العهد للهجن 3 ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تنافست 2541 مطية في سباق الأشواط المخصصة لفئة الحقايق "بكار وقعدان" التي أقيمت على مدار يومين وتختتم مساء اليوم، ضمن منافسات المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة.
وشهد اليوم الثاني من أيام المرحلة النهائية إقامة 20 شوطًا في الفترة الصباحية مخصصة لفئة الحقايق بمسافة كيلومترين لكل شوط، حيث انتزع القعود "الباز" لمالكه علي عبدالله المري أسرع توقيت، وقطع مسافة الشوط في دقيقتين و49 ثانية، وحل القعود "جوجهان" لمالكه ناجي محمد الغفراني في الترتيب الثاني كأفضل توقيت، وأكمل مسافة الشوط في دقيقتين و54 ثانية، كما حل القعود "المتحد" لمالكه فهد عبدالله الشمري في الترتيب الثالث كأفضل توقيت، وقطع مسافة الشوط في دقيقتين و59 ثانية.
وجاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "الجزيرة" لنواف محمد أبو ساق، و"عناد" لمحمد عبدالله المري، و"حضور" لطالب خالد المري، و"لايف" لراشد بطي المري، و"الجزيرة" لراشد بطي المري، و"نواف" لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، و"مرضية" لسالم محمد الحنزاب، و"مارد" لجابر عبدالله الشمري، و"جولة" لعبدالله صالح المري، و"الشهم" لياسر محمد العطوي، و"هبايب" لأحمد مانع آل عامر، و"جسار" لعايد حماد الفايدي، و"الدوحة" لسالم علي المري، و"سياف" لحمد جارالله المكسور، و"هوايل" لمظفر محمد العامري، و"سيافة" لعبدالعزيز معلاء السهلي، و"العزرة" لسعيد مظفر العامري.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 05:35 PM
أقيمت على مدار يومين وتختتم مساء اليوم.. ضمن المرحلة النهائية2541 مطية شاركت في أشواط الحقايق لمهرجان ولي العهد للهجن 3
تنافست 2541 مطية في سباق الأشواط المخصصة لفئة الحقايق "بكار وقعدان" التي أقيمت على مدار يومين وتختتم مساء اليوم، ضمن منافسات المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة.
وشهد اليوم الثاني من أيام المرحلة النهائية إقامة 20 شوطًا في الفترة الصباحية مخصصة لفئة الحقايق بمسافة كيلومترين لكل شوط، حيث انتزع القعود "الباز" لمالكه علي عبدالله المري أسرع توقيت، وقطع مسافة الشوط في دقيقتين و49 ثانية، وحل القعود "جوجهان" لمالكه ناجي محمد الغفراني في الترتيب الثاني كأفضل توقيت، وأكمل مسافة الشوط في دقيقتين و54 ثانية، كما حل القعود "المتحد" لمالكه فهد عبدالله الشمري في الترتيب الثالث كأفضل توقيت، وقطع مسافة الشوط في دقيقتين و59 ثانية.
وجاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "الجزيرة" لنواف محمد أبو ساق، و"عناد" لمحمد عبدالله المري، و"حضور" لطالب خالد المري، و"لايف" لراشد بطي المري، و"الجزيرة" لراشد بطي المري، و"نواف" لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، و"مرضية" لسالم محمد الحنزاب، و"مارد" لجابر عبدالله الشمري، و"جولة" لعبدالله صالح المري، و"الشهم" لياسر محمد العطوي، و"هبايب" لأحمد مانع آل عامر، و"جسار" لعايد حماد الفايدي، و"الدوحة" لسالم علي المري، و"سياف" لحمد جارالله المكسور، و"هوايل" لمظفر محمد العامري، و"سيافة" لعبدالعزيز معلاء السهلي، و"العزرة" لسعيد مظفر العامري.
، 2541 مطية شاركت في أشواط الحقايق لمهرجان ولي العهد للهجن 3 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 2541 مطية شاركت في أشواط الحقايق لمهرجان ولي العهد للهجن 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.