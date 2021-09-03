شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إنهاء خلاف قبلي والصلح بين أفراد أسرة واحدة في قضية استمرت لـ36 عاما بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

شهد أمير منطقـة عسير، الأمير تركي بـن طـلال، مراسـم توقيع وثائق الصلح لقضيتين، إحدها استمرت لمدة 36 عاما بين أفراد أسرة واحدة على تقسيم إرث والدهم المتوفى، وتعد هذه القضية ثاني أطول قضية منظورة في محاكم المنطقـة.

وذكرت إمارة المنطقة أن لجنة إصلاح ذات البين نجحت في إنهاء القضية الثانية، وهي عبارة عن خلاف قبلي على منصب مشيخة في إحدى القبائل واستمر لقرابة 26عاما.

كما شهد الحفل الذي أقيم في مقر الإمارة تكريم 6 من منسوبي الدفـاع المدني عقـب منحهم نـوط الإنقاذ من وزارة الداخليـة نظير إنقاذهم ثلاثـة أبناء لمواطن توفي هو وزوجته إثر انجراف سيارتهم بسـبب السيول في أحد الأودية شمال مدينة أبها.

من جهته، قدم أمير المنطقة شكره للقيادة الحكيمة التي وفرت جميع الممكنات التي تعزز الوئام المجتمعي، داعيا أطراف المجتمـع بالمضي نحو نبذ الخلافات وحلها بالطرق التي تضمن الحقوق للجميع.