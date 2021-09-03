شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رصد المرور السري للمخالفات على الطرق في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفذ المرور السري في الرياض حملة ميدانية على الطرق رصد خلالها مجموعة من المخالفات.

وأظهر مقطع فيديو الحملة الميدانية رصد رجال المرور خلالها المخالفات التي تمثلت في سير مجموعة من المركبات بدون لوحات، كما رصدت الحملة أيضًا سيارة قامت بارتكاب مخالفتي المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة ووضع ملصقات على المركبة.

وتضمنت المخالفات التي رصدتها الحملة عددا من المركبات للسير بسرعات جنونية، كما تم رصد مركبات أخرى تسير بدون لوحات بسرعات تتجاوز أكثر من 40 إلى 50 كلم/ ساعة، بالإضافة إلى رصد مركبة تسير بدون لوحة أمامية وأخرى قامت بمخالفة تنظيمات السير على الطرق ولم تلتزم بحدود المسارات المحددة بالطريق.