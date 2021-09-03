شكرا لمتابعة خبر عن ممرضة نيوزيلندية تسعف شابا تعرض لحادث مروري في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت ممرضة نيوزيلندا من إنقاذ حياة شاب تعرَّض لحادث مروري على دراجته النارية بشارع حسان بن ثابت داخل محافظة الطائف.

وكانت الممرضة التي تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في جولة سياحية بمحافظة الطائف وتحضر مهرجان ولي العهد للهجن. وتصادف وقوع الحادث فيما طلبت الممرضة توقف الحافلة التي تقلها، ونزلت منها لإنقاذ حياة المصاب.

وقدّمت الممرضة الإسعافات الأولية للطفل وحرصت على عدم تحريكه من قِبل المتجمهرين حتى لا يُصاب بمضاعفات، لحين وصول فِرَقة إسعاف الهلال الأحمر.