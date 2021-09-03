شكرا لمتابعة خبر عن إسلام 573 رجلا وامرأة عام 1442هـ بتوعية الجاليات بالشمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): ساهمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض الماضي بإسلام 573 رجلاً وامرأة من 13 دولة حول العالم ساهمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض الماضي بإسلام 573 رجلاً وامرأة من 13 دولة حول العالم ويقدم المكتب دورات وبرامج متعددة لجميع الجنسيات وفي مختلف اللغات حيث بلغ إجمالي عدد المسلمين منذ نشاة الجمعية 24,715 مسلما ومسلمة يمثلون أكثر من 20 دولة . وتعد جمعية الشمال من الجمعيات الرائدة والنشطة في البرامج الدعوية والإرشادية المتنوعة والتى واصلت تقديمها رغم ظروف جائحة كورونا.