174 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 174 حالة مؤكدة وتعافي 202 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2788 حالة منها 803 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 544985 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 533632 حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 5حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8565) حالة.



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