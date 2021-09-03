حفر الباطن الأعلى حرارة بـ47 درجة

سجلت حفر الباطن أعلى درجات الحرارة في المملكة، اليوم، بـ47 درجة، تلتها الأحساء والدمام بـ46 درجة، وسجلت السودة الأقل بـ22 درجة.

كما توقع مركز الأرصاد الوطني هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كما توقع تكون الضباب في الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.