شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 143 م2 حفر وإزالة 11 مركبة تالفة في جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية جوف بني هاجر أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس محمد بن علي اليامي أن البلدية قامت خلال الأسبوع الماضي بمعالجة أكثر من 380 متراً طولياً لدهانات الأرصفة والخطوط الأرضية وإصلاح الأرصفة المتهالكة، فيما تم رفع كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة 143 مترا مربعا للحفر والتشققات في الطرقات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب صيانة 28 أعمدة إنارة وفوانيس، وإزالة وتحسين 20 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 3200 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى معالجة ما يتجاوز عن 39 مترا مربعا من الكتابات على الجدران، ورفع 11 مركبة تالفة، ومعالجة 19 حاوية نفايات.

ودعا المهندس اليامي الجميع الى التعاون مع البلدية والابلاغ عن المخالفين من خلال مركز البلاغات 940