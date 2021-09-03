شكرا لقرائتكم خبر عن رفع طني متروكات وضبط 18 وافدا مخالف في «حراج الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للجوازات، اليوم الجمعة، حملة على سوق الحراج للأثاث الرجيع بالدمام، وذلك لمنع الافتراش على الأرصفة، وضبط الباعة الجائلين، واسفرت عن ضبط عدد 18وافد مخالف للأنظمة، ورصد 24 مخالفة بيع الجائل، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل: أن الحملة الميدانية المشتركة التي قامت بها الإدارة العامة لشؤون الأسواق في وكالة الخدمات مع الشرطة، والجوازات، في سوق الحراج في الدمام، نتج عنها رفع طنين من المتروكات المجهولة المصدر.

وقال إنها تأتي بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لافتا الى أن الحملات تم تنفيذها لمنع الافتراش بالطرقات وضبط الباعة الجائلين، وإزالة كافة مظاهر التشوه البصري.

وأبان المهندس زياد مغربل، أن المتروكات المخالفة التي تم ضبطها، بالطرقات للعمالة الجائلين، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة وتكثيف الحملات الميدانية، والتنسيق المستمر بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة، لمعالجة هذه المخالفات.

ودعا الى تعاون الجميع مع الأمانة والحرص على الابلاغ عن كافة مظاهر التشوه البصري والمخالفين من خلال مركز البلاغات 940 لاتخاذ اللازم.