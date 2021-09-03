شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 174 إصابة جديدة بكورونا و 202 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، لافتةً النظر إلى أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (174) حالة مؤكدة وتعافي(202) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2788) حالة منها (803) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (544985) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (533632) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (5)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8565) حالة .

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)