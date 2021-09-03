- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الملكية الفكرية تغرم شركة 100 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03
الملكية الفكرية تغرم شركة 100 ألف ريال
لحيازة منتج يحمل علامة تجارية مقلدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
غرمت مؤسسة الملكية الفكرية إحدى الشركات بغرامة وصلت 100 ألف ريال بسبب عرضها منتجًا للبيع يحمل علامة تجارية مقلدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة السعودية للملكية الفكرية : قامت شركة بحيازة وعرض وبيع منتج يحمل علامة تجارية مقلدة، لعلامة تجارية مسجلة فتمت معقباتها بغرامة مالية بمبلغ مائة ألف ريال ومصادرة البضاعة المضبوطة.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار