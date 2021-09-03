شكرا لقرائتكم الملكية الفكرية تغرم شركة 100 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03 الملكية الفكرية تغرم شركة 100 ألف ريال لحيازة منتج يحمل علامة تجارية مقلدة متابعات الخليج 365 - الرياض غرمت مؤسسة الملكية الفكرية إحدى الشركات بغرامة وصلت 100 ألف ريال بسبب عرضها منتجًا للبيع يحمل علامة تجارية مقلدة. وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة السعودية للملكية الفكرية : قامت شركة بحيازة وعرض وبيع منتج يحمل علامة تجارية مقلدة، لعلامة تجارية مسجلة فتمت معقباتها بغرامة مالية بمبلغ مائة ألف ريال ومصادرة البضاعة المضبوطة.

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