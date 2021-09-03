قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض تجمع الخبراء لتنفيذ الالتزامات البيئية

متابعات الخليج 365 - الرياض

ستجمع قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي ستقام في الرياض يوم 25 أكتوبر الجاري، بين قادة بارزين من المنطقة والعالم بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة.

وانطلاقًا من الالتزامات البيئية الواردة في مبادرة السعودية الخضراء، ستتعاون المملكة مع الدول المجاورة لمواجهة تحديات التغير المناخي خارج حدودها أيضًا.