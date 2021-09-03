، أسبوع رياضي حافل: "الأخضر" ينتصر على فيتنام وعودة "رونالدو" لمانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - شهدت المملكة والعالم الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الرياضية الساخنة التي أحدثت صدىً في مختلف وسائل الإعلام العالمية، وتنوعت بين مختلف أنواع الرياضات، والإثارة والتشويق كانت حاضرة.
ففي الشأن المحلي كانت هناك أخبار كثيرة طغت على المشهد المحلي أبرزها: فوز المنتخب الوطني على فيتنام في تصفيات كأس العالم، وتتويج البطل عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية.
أما في الشأن العالمي، بالتأكيد كان خبر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه مانشستر يونايتد مالئ الدنيا وشاغل الناس محور اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب ظهور "ميسي" للأول مرة بقميص باريس سان جيرمان.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "الخليج 365" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
إليكم أبرز الأحداث
تدشين المنتخب السعودي انطلاقة قوية في التصفيات النهائية للمونديال
https://sabq.org/QFgKZD
فوز عبدالرحمن القرشي الميدالية بالبرونزية
https://sabq.org/dL6x52
الدوري السعودي الأول آسيويا.. و"النصر" النادي الأغلى في القارة
https://sabq.org/y7dFMh
محترف "الهلال" أغلى الصفقات العالمية متقدماً على "رونالدو"
https://sabq.org/gW9hfz
رالي حائل يعود بحلة جديدة
https://sabq.org/85cM9L
إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية السعودية
https://sabq.org/72FQVY
أنسيلمو نصراوي
https://sabq.org/ZGqJQv
وزارة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية" للموسم للجديد
https://sabq.org/9ypJ3K
مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال
https://sabq.org/Hp4P3R
أخضر الطائرة يتوج بـ"ذهب الخليج"
https://sabq.org/5ZY6pP
نياكاتي اتحادياً
https://sabq.org/jPJGNT
الانضباط تغرم النصر والأهلي
https://sabq.org/CZB73K
وزارة الرياضة تكشف تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية من أندية دوري المحترفين
https://sabq.org/Gvj63F
الروماني كوزمين كونترا مدرباً للاتحاد
https://sabq.org/2DX5Tx
"رونالدو" ينتقل إلى مانشستر يونايتد
https://sabq.org/xY9K3b
"ميسي" يظهر للمرة الأولى بقميص سان جيرمان
https://sabq.org/K8V4SF
ريال مدريد يحصن نجمه البرازيلي بعقد جديد
https://sabq.org/QThbwJ
إيقاف "شيكابالا" 8 أشهر
https://sabq.org/j8pLQH
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 03:58 PMأسبوع رياضي حافل: "الأخضر" ينتصر على فيتنام وعودة "رونالدو" لمانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل
شهدت المملكة والعالم الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الرياضية الساخنة التي أحدثت صدىً في مختلف وسائل الإعلام العالمية، وتنوعت بين مختلف أنواع الرياضات، والإثارة والتشويق كانت حاضرة.
ففي الشأن المحلي كانت هناك أخبار كثيرة طغت على المشهد المحلي أبرزها: فوز المنتخب الوطني على فيتنام في تصفيات كأس العالم، وتتويج البطل عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية.
أما في الشأن العالمي، بالتأكيد كان خبر عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه مانشستر يونايتد مالئ الدنيا وشاغل الناس محور اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب ظهور "ميسي" للأول مرة بقميص باريس سان جيرمان.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "الخليج 365" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
إليكم أبرز الأحداث
تدشين المنتخب السعودي انطلاقة قوية في التصفيات النهائية للمونديال
https://sabq.org/QFgKZD
فوز عبدالرحمن القرشي الميدالية بالبرونزية
https://sabq.org/dL6x52
الدوري السعودي الأول آسيويا.. و"النصر" النادي الأغلى في القارة
https://sabq.org/y7dFMh
محترف "الهلال" أغلى الصفقات العالمية متقدماً على "رونالدو"
https://sabq.org/gW9hfz
رالي حائل يعود بحلة جديدة
https://sabq.org/85cM9L
إغلاق الميركاتو الصيفي للأندية السعودية
https://sabq.org/72FQVY
أنسيلمو نصراوي
https://sabq.org/ZGqJQv
وزارة الرياضة تُطلق "استراتيجية دعم الأندية" للموسم للجديد
https://sabq.org/9ypJ3K
مجموعة نارية لأخضر السلة بتصفيات المونديال
https://sabq.org/Hp4P3R
أخضر الطائرة يتوج بـ"ذهب الخليج"
https://sabq.org/5ZY6pP
نياكاتي اتحادياً
https://sabq.org/jPJGNT
الانضباط تغرم النصر والأهلي
https://sabq.org/CZB73K
وزارة الرياضة تكشف تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية من أندية دوري المحترفين
https://sabq.org/Gvj63F
الروماني كوزمين كونترا مدرباً للاتحاد
https://sabq.org/2DX5Tx
"رونالدو" ينتقل إلى مانشستر يونايتد
https://sabq.org/xY9K3b
"ميسي" يظهر للمرة الأولى بقميص سان جيرمان
https://sabq.org/K8V4SF
ريال مدريد يحصن نجمه البرازيلي بعقد جديد
https://sabq.org/QThbwJ
إيقاف "شيكابالا" 8 أشهر
https://sabq.org/j8pLQH
، أسبوع رياضي حافل: "الأخضر" ينتصر على فيتنام وعودة "رونالدو" لمانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أسبوع رياضي حافل: "الأخضر" ينتصر على فيتنام وعودة "رونالدو" لمانشستر يونايتد.. تعرف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.