، أطفال تؤازر وفلبينيان.. "الخليج 365" ترصد فرحة السعوديين بالفوز على فيتنام ،

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عبّرت الجماهير السعودية عن سعادتها الغامرة بفوز المنتخب على نظيره الفيتنامي، ورصدت "الخليج 365" اشتعال حماس المدرجات بحضور 8 آلاف و331 مشجعاً هزت أهازيجهم ملعب مرسول بارك وألهبت حماس اللاعبين خلال مؤازرتهم للأخضر خلال المباراة.
بداية، أشاد "رامي عبدالله العمرو" بحسن التنظيم وبجهود المنظمين في توعية الجماهير بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازات، ونوه بما تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من جهد واهتمام كبير بصحة وسلامة وأمن أبنائها المواطنين والمقيمين على حد سواء، فهي تسهر على راحتنا وتحرص على سلامتنا، معبراً عن فخره بمستوى المسؤولية وحس الوعي الكبير لدى المجتمع في التعاون مع أجهزة الدولة؛ من أجل السيطرة على تداعيات وآثار الجائحة بالالتزام بالإجراءات والمبادرة في التحصين باللقاح، مقدماً شكره لرجال الأمن والقائمين على تنظيم دخول وخروج الجماهير بكل انسيابية وهدوء وسهولة.
وعبّر الطفل عبدالله محمد العقيلي -بالصف الثاني المتوسط- عن سعادته بحضور المباراة ومؤازرة الأخضر وسط حماس الجماهير، وأهاب بأقرانه سرعة المبادرة بأخذ اللقاح والتحصين ضد فيروس كورونا؛ من أجل الاستمتاع بحضور المباريات والفعاليات وكذلك العودة الآمنة للمدارس.
فيما قال الطفل إبراهيم محمد العقيلي بالصف السادس الابتدائي: "الحمد لله بيّض المنتخب وجوهنا بالفوز والمستوى، ونحن كالعادة نفوز كما أنصح أصدقائي وزملائي بأخذ اللقاح لحضور المباريات والعودة لمدارسهم".
وقد آزر المنتخب مقيمان من الجنسية الفلبينية يعملان في مشروع مترو الرياض؛ حيث قالت "ماريا" التي كانت تحمل العلم السعودي وترتدي شالاً أخضر لـ"الخليج 365": "مبروك فوز المنتخب كما أحب العاصمة الرياض"، مشيرة إلى استمتاعها بحضور ومشاهدة المباراة، مشيدة بمستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.
وأوضح "جيمري" أنه يقيم منذ سنة بالمملكة، مؤكداً استمتاعه بالحياة فيها، منوهاً بنجاح المملكة في مواجهة الجائحة وتوفير لقاح كورونا مجاناً للجميع.
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد نجح في تحقيق ريمونتادا رائعة أمام المنتخب الفيتنامي في أولى مواجهات المنتخبين في الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر2022، انتهت المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والفيتنامي بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف لهدف، وكان الفيتناميون الأسبق في التسجيل.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 03:47 PM
فخر بتعاون المجتمع مع أجهزة الدولة.. ودعوة للتطعيم وحضور المبارياتأطفال تؤازر وفلبينيان.. "الخليج 365" ترصد فرحة السعوديين بالفوز على فيتنام
عبّرت الجماهير السعودية عن سعادتها الغامرة بفوز المنتخب على نظيره الفيتنامي، ورصدت "الخليج 365" اشتعال حماس المدرجات بحضور 8 آلاف و331 مشجعاً هزت أهازيجهم ملعب مرسول بارك وألهبت حماس اللاعبين خلال مؤازرتهم للأخضر خلال المباراة.
بداية، أشاد "رامي عبدالله العمرو" بحسن التنظيم وبجهود المنظمين في توعية الجماهير بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازات، ونوه بما تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من جهد واهتمام كبير بصحة وسلامة وأمن أبنائها المواطنين والمقيمين على حد سواء، فهي تسهر على راحتنا وتحرص على سلامتنا، معبراً عن فخره بمستوى المسؤولية وحس الوعي الكبير لدى المجتمع في التعاون مع أجهزة الدولة؛ من أجل السيطرة على تداعيات وآثار الجائحة بالالتزام بالإجراءات والمبادرة في التحصين باللقاح، مقدماً شكره لرجال الأمن والقائمين على تنظيم دخول وخروج الجماهير بكل انسيابية وهدوء وسهولة.
وعبّر الطفل عبدالله محمد العقيلي -بالصف الثاني المتوسط- عن سعادته بحضور المباراة ومؤازرة الأخضر وسط حماس الجماهير، وأهاب بأقرانه سرعة المبادرة بأخذ اللقاح والتحصين ضد فيروس كورونا؛ من أجل الاستمتاع بحضور المباريات والفعاليات وكذلك العودة الآمنة للمدارس.
فيما قال الطفل إبراهيم محمد العقيلي بالصف السادس الابتدائي: "الحمد لله بيّض المنتخب وجوهنا بالفوز والمستوى، ونحن كالعادة نفوز كما أنصح أصدقائي وزملائي بأخذ اللقاح لحضور المباريات والعودة لمدارسهم".
وقد آزر المنتخب مقيمان من الجنسية الفلبينية يعملان في مشروع مترو الرياض؛ حيث قالت "ماريا" التي كانت تحمل العلم السعودي وترتدي شالاً أخضر لـ"الخليج 365": "مبروك فوز المنتخب كما أحب العاصمة الرياض"، مشيرة إلى استمتاعها بحضور ومشاهدة المباراة، مشيدة بمستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.
وأوضح "جيمري" أنه يقيم منذ سنة بالمملكة، مؤكداً استمتاعه بالحياة فيها، منوهاً بنجاح المملكة في مواجهة الجائحة وتوفير لقاح كورونا مجاناً للجميع.
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد نجح في تحقيق ريمونتادا رائعة أمام المنتخب الفيتنامي في أولى مواجهات المنتخبين في الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر2022، انتهت المباراة التي جمعت المنتخبين السعودي والفيتنامي بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف لهدف، وكان الفيتناميون الأسبق في التسجيل.
، أطفال تؤازر وفلبينيان.. "الخليج 365" ترصد فرحة السعوديين بالفوز على فيتنام ،
المصدر : الخليج 365
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