محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 544985 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 202 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 533632 حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8565 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2788، والحالات الحرجة 803 حالات. 03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 03:41 PM "الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 202 خلال الـ 24 ساعة الماضية "الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 202 خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 544985 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 202 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 533632 حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8565 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2788، والحالات الحرجة 803 حالات. الكلمات المفتاحية ، "الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.