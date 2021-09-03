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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 721،308 حالات.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2044 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 1504 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 709.659 حالة.
الإمارات تسجل 978 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-03
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 721،308 حالات.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2044 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 1504 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 709.659 حالة.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
02:39 PM
خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 721،308 حالات.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2044 حالة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 1504 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 709.659 حالة.
، الإمارات تسجل 978 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة ،
المصدر : الخليج 365
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