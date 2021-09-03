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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حالة الطوارئ في ولايتَي نيوجيرسي ونيويورك، وأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار إيدا.
وقال البيت الأبيض، في بيان له اليوم، إن "قرار الرئيس يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي؛ لتنسيق جميع الجهود الرامية للتخفيف من حدة الكارثة".
ولقي 44 شخصاً على الأقل حتفهم في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة؛ منها نيوجيرسي، من جراء الفيضانات الجارفة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.
إعلان حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضاناتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-03
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حالة الطوارئ في ولايتَي نيوجيرسي ونيويورك، وأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار إيدا.
وقال البيت الأبيض، في بيان له اليوم، إن "قرار الرئيس يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي؛ لتنسيق جميع الجهود الرامية للتخفيف من حدة الكارثة".
ولقي 44 شخصاً على الأقل حتفهم في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة؛ منها نيوجيرسي، من جراء الفيضانات الجارفة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.
03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
01:43 PM
بايدن يأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار إيدا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حالة الطوارئ في ولايتَي نيوجيرسي ونيويورك، وأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار إيدا.
وقال البيت الأبيض، في بيان له اليوم، إن "قرار الرئيس يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي؛ لتنسيق جميع الجهود الرامية للتخفيف من حدة الكارثة".
ولقي 44 شخصاً على الأقل حتفهم في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة؛ منها نيوجيرسي، من جراء الفيضانات الجارفة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.
، إعلان حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات ،
المصدر : الخليج 365
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