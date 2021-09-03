شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 97 مخالفة خلال أسبوع بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخفجي الأسبوع الماضي 104 جولة رقابية، نتج عنها ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمحال التجارية والصحية ومنافذ البيع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية قامت الأسبوع الماضي بتكثيف جولاتها على المنشآت التجارية والصحية بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تم زيارة أكثر من 104 منشآت تجارية، وتحرير 97 مخالفة، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 158 كجم، مشيرا الى أن المخالفات تمثلت في عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية وتدنى مستوي النظافة العامة، مؤكدا استمرار البلدية في جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل "، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

داعياً الى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940