شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صاحب مطعم بجدة يتحدث بحرقة عن مشاريع شباب سعودي أغلقت بسبب تقيمات جوجل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أظهر مقطع فيديو صاحب مطعم بجدة يتحدث بحرقة عن مشاريع شباب سعودي اغلقت بسبب تقيمات جوجل

وبين الفيديو الذي نشره المهتم بالتجارة الإلكترونية فهد البقمي عبر حسابه مواطن يدعى خليل يؤكد أن عشرات الشباب السعوديين خرجوا من السوق وأغلقوا مشاريعهم بسبب تدني تقييمات جوجل.

وقال صاحب المطعم أن البعض عندما يجد المطعم مغلق يعطيه نجمة واحدة في تقييمات جوجل ، كما أن بعض المتسترين يستغلون هذا الأمر لتدمير مشاريع الشباب.

وعلق فهد البقمي على استغلال تقييمات جوجل قائلا "بعضهم حسد وبعضهم جهل يتوقع تقييمه مايفرق وبعضهم يستغلها يريد صاحب المطعم يتواصل معه يراضيه وأسباب كثيرة وللأسف المتضرر صاحب المحل بالنهاية لأنه لم يحصل على تقييم عادل ليصحح أخطائه ولا سلم من تدني تقييمه في جوجل ماب".