هل يمكن إلغاء الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية؟.. الأحوال المدنية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية إلغاء البلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها، مشيرة إلى آلية التبليغ عن فقدانها عبر أبشر.

وأكدت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية، يتم إلغاؤها ولا يتم التعامل بها، ويجب الإسراع بتقديم طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

آلية التبليغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية

وفي حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية فأنه يجب الدخول على حساب المستفيد على منصة أبشر ثم اختيار «خدماتي» ثم «الأحوال المدنية» ثم «الإبلاغ عن الوثائق المفقودة» ثم اختيار الوثائق المفقودة من القائمة.

ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة ثم حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، ثم إحضار كل المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد، وفقًا للأحوال المدنية.

وكانت أوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي، أن الوثائق التي يمكن الإبلاغ عنها هي بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد للمواطن، وشهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وأضافت الأحوال المدنية أن خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة تتمثل في:

1- الدخول عبر حسابك في منصة أبشر.

2- اختيار «خدماتي».

3- الأحوال المدنية.

4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

5- اختيار الوثائق المفقودة من القائمة.

6- تعبئة البيانات المطلوبة.

7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

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