جامعة الملك عبدالعزيز تتقدم في تصنيف التايمز للجامعات 2022

الرياض - محمد عبدالله - تقدمت جامعة الملك عبدالعزيز في تصنيف التايمز للجامعات 2022؛ حيث جاءت في المركز 190 ضمن قائمة النخبة العالمية، فيما حافظت جامعتا الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن على مركزيهما في التصنيف للعام الماضي المرتبة 351.

وأظهرت نتائج تصنيف تايمز للجامعات 2022م تقدم 11 جامعة سعودية عن مراكزاها العام الماضي في التصنيف بنسبة تجاوزت 50% عن تصنيف العام الماضي.

كما كشف تصنيف التايمز للجامعات 2022م للمرة الأولى عن دخول جامعتي حائل ضمن أفضل 400 جامعة، وتبوك ضمن أفضل 500 جامعة.

تقدم الجامعات السعودية في تصنيف التايمز

وأوضحت مؤشرات تصنيف التايمز للجامعات 2022م، أن السعودية بمنظومتها الجديدة للبحث والابتكار تّعد الأولى عالمياً من حيث تحسّن الاستشهاد بمخرجاتها البحثية بنسبة 35%، وهو ما انعكس إيجاباً على تصنيف جامعاتها.

وذلك أدى إلى تحسّن كبير في مراكزها، حيث تُعد الزيادة في المنشورات البحثية للجامعات السعودية وارتفاع جودتها وتأثيرها خلال الأعوام الأخيرة أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النجاحات، وفقًا لتصنيف تايمز للجامعات 2022.

ويُعد تصنيف التايمز أحد أهم أربعة تصنيفات عالمية حققت فيها الجامعات السعودية نتائج مميزة لهذا العام، ففي تصنيف شنغهاي جاءت 6 جامعات سعودية، من بينها جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود ضمن أفضل 150 جامعة عالمية.

وفي مطلع الربع الثاني من هذا العام أعلن سيماغو عن تصنيفه للجامعات العالمية وأدرج غالبية الجامعات السعودية، من بينها 3 جامعات ضمن أفضل 200 جامعة، وهي: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود.

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