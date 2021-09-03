الملك وولي العهد يهنئان حاكميّ جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، لجيان كارلوا فنتوريني وماركو نيكوليني، الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة، لفنتوريني ونيكوليني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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