جامعة الملك خالد تنهي إجراءات قبول 1200 طالب وطالبة في الدراسات العليا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك خالد إجراءات القبول لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، في جميع التخصصات، للعام الجامعي 1443هـ، وبثّ الجداول الدراسية، والانتهاء من استقبال طلبات تأجيل القبول للطلاب والطالبات المقبولين حديثاً.

استعدادات جامعة الملك خالد

وأبان عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن عدد المقبولين والمقبولات في جميع البرامج لهذا العام بلغ 1210 طلاب وطالبات، مشيراً إلى أن العمادة تتابع مع كليات الجامعة كل ما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، حيث تمت زيارة عدد من الكليات للاطمئنان على جاهزيتها للعودة الحضورية الآمنة وبدء العام الجامعي الجديد، والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات والتدابير الوقائية.

الدفعة الأولى في كلية الصيدلة

كما استقبلت جامعة الملك خالد، ممثلة في كلية الصيدلة، الدفعة الأولى من طلاب وطالبات الدراسات العليا بالكلية في ثلاثة تخصصات نوعية على مستوى الجامعات، شملت تخصصات إدارة الأعمال الصيدلانية وطب الأعشاب وعلم مستحضرات التجميل.

ونظمت الكلية ممثلة في وكالتها للدراسات العليا والبحث العلمي، لقاءً ترحيبيّاً وتعريفيّاً لطلاب وطالبات الدفعة الأولى من طلاب الماجستير، حيث استعرض خلال اللقاء عدد من المحاور المتعلقة بالنظام الأكاديمي واللوائح المتعلقة بالدراسة في برامج الدراسات العليا.

شارك الخبر