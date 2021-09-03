الإنذار المبكر ينبه 3 مناطق من حالة الطقس اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر الإنذار المبكر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

تنبيه من طقس جازان وعسير

كذلك نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس اليوم، في عسير حيث تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

وفي نفس السياق نبه المركز، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتشمل المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

توقعات الأرصاد اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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