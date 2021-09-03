الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - واس

رأس رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أمس ، مجلس الجامعة في جلسته الأولى للعام الجامعي 1443هـ بحضور الأمين العام لشؤون مجلس الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة .

إنجازات جامعة جازان

وثمن المجلس دعم القيادة الرشيدة لجامعة جازان بإحداث 409 وظائف أكاديمية، وأكد الدكتور القحطاني أن الدعم الذي تحظى به الجامعة مكَّنها من تحقيق الإنجازات المتوالية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان خلال فترة زمنية وجيزة، كما ثمن معاليه جهود منسوبي الجامعة وتفانيهم في تحقيق العودة الحضورية الآمنة للدراسة مع بدء العام الجامعي الجديد.

أكاديمية التدريب

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس وافق على تأسيس أكاديمية جامعة جازان للتدريب ، ترتبط بمعهد البحوث والخدمات الاستشاريةـ والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 60 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، والتوصية بالموافقة على مشروع ميزانية الجامعة للعام المالي 2022م .

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