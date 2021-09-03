شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جنوب المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03
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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جنوب المملكة
أكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جنوب المملكة.
وقال تحالف دعم الشرعية إنه يتخذ الإجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
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