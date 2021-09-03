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‎التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جنوب المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

‎التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جنوب المملكة

أكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ‎اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جنوب المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية إنه يتخذ الإجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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