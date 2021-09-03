الأرصاد : طقس شديد الحرارة على الشرقية وأمطار في 5 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-03

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) ، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية .

توقعات الأرصاد اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

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