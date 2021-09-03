شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية: استلام 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية، إبراهيم العُمر، أنه من المتوقع استلام 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026 حيث ستواصل الخطوط السعودية دعم وتنمية أسطولها.

وجاء ذلك خلال ملتقى مجموعة الخطوط السعودية بمشاركة أكثر من 36 ألف يمثلون منسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، عبر البث الرقمي المباشر

وقال العمر، إن المقر الرئيسي للناقل الوطني وعملياته سيواصلان العمل من مركزه الرئيسي بمدينة جدة، إلى جانب المحطات الرئيسية الأخرى في كلٍ من الرياض والدمام والمدينة المنورة.

وأشار العُمر، إلى أن أولويات المؤسسة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لقطاعي الطيران المدني والسياحة إلى جانب قطاعي الحج والعمرة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد على أن الخطوط السعودية تقود حالياً عودة تدريجية للعمليات بشكل آمن في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.