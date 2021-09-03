شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ حاكمي جمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد جيان كارلوا فنتوريني وفخامة السيد ماركو نيكوليني، الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتي تهنئة، لفخامة السيد جيان كارلوا فنتوريني وفخامة السيد ماركو نيكوليني، الحاكمان العامان لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.