توزيع مجلة «مانجا» مجانًا على طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة

الرياض - محمد عبدالله - بحضور وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، تم توقيع اتفاقية تعاون لتوفير مجلة «مانجا العربية» للصغار، مجانًا، لطلبة وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وذكرت وزارة التعليم، عبر تويتر، إنه تم توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام؛ لتوفير مجلة «مانجا العربية» مجانًا لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وأضافت أنه سيتم توفير مجلة «مانجا العربية» للصغار، بنسختيها المطبوعة والرقمية مجاناً لكل المدارس الابتدائية والمتوسطة، والاستفادة منها في المناهج التعليمية والأنشطة الطلابية، وإقامة مسابقات متنوعة بين طلاب وطالبات المدارس، تشمل رواية القصص وتصميم الشخصيات.

من جانبه، قال رئيس تحرير مجلة «مانجا العربية»، عصام بخاري، عبر تويتر، إن هناك تطلعات بأن تسهم المجلة في رفع مستوى الوعي والمواطنة لدى أبنائنا الطلبة.

وأضاف أن المجلة ستعمل على تمكين الخيال لدى الطلبة، وصناعة أجيال تعتز بثقافتها وتاريخها وتصنع مستقبلها.

وأشار بخاري إلى أن هذه الاتفاقية تسعى لتحقيق الهدف لرفع تصنيف المملكة إلى أعلى خمس دول في معدل القراءة عالميًا ورفع ساعات القراءة في العالم العربي.

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