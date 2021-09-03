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المرور يضبط قائد مركبة بالدمام وثق مخالفاته بمواقع التواصل

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، ضبط قائد مركبة بالدمام في المنطقة الشرقية، نشر مقاطع متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي، لقيادته مركبة دون أرقام وبسرعة عالية، موضحًا أنه تمت إحالته إلى الهيئة المرورية.

وذكر المرور، عبر تويتر، تفاعلا مع بلاغ من مواطن بهذا الخصوص: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام»

وقال المواطن في بلاغه: إن قائد المركبة يراوغ بين المركبات بسرعة عالية وبدون لوح امامية وخلفية، وأن حسابه بالانستجرام به مقاطع كلها مخالفة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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