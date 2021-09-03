إطلاق مشروع لتوفير 60% من المياه المهدرة بالحرم المكي

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية، مشروعًا متكاملًا لترشيد استهلاك المياه باستخدام تقنيات حديثة، ضمن مرافق دورات المياه التابعة للمسجد الحرام.

وذكرت وكالة المشاريع، عبر موقع رئاسة شؤون الحرمين الإلكتروني، أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، ويسعى لتوفير ما يقارب 60% من نسبة المياه المهدرة في عمليات الوضوء والغسيل من خلال التحكم في ضغط المياه، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وكالتي الرئاسة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية ووكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق.

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